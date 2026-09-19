फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Naib Tehsildar inspected security arrangements at the Senior Secondary School.

Bhiwani News: वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नायब तहसीलदार ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

Sat, 19 Sep 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 19 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Naib Tehsildar inspected security arrangements at the Senior Secondary School.
तोशाम। नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने गांव झांवरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों की सुरक्षा, पेयजल और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिला प्रशासन द्वारा आवंटित इस स्कूल में उन्होंने स्टाफ से 50 से अधिक सवाल पूछे।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान मिड-डे मील से लेकर पेयजल तक हर व्यवस्था की पड़ताल की गई। उन्होंने कंप्यूटर के उपयोग और लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों के प्रति छात्रों की रुचि भी जानी। विद्यालय प्रांगण में लगाए गए पेड़ों की संख्या और उनकी किस्मों की जानकारी भी ली गई। नायब तहसीलदार ने बच्चों से संवाद कर उन्हें कड़ी मेहनत से लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नई व्यवस्था सरकारी स्कूलों की सीधी निगरानी सुनिश्चित करती है।
विज्ञापन

निरीक्षण के मुख्य बिंदु
झांवरी के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 50 से अधिक सवालों की पड़ताल हुई। इसमें मिड-डे मील की गुणवत्ता, कच्चे राशन का रखरखाव और पेयजल व्यवस्था शामिल थी। पानी की टंकियों की सफाई, शौचालयों की स्थिति और परिसर की स्वच्छता भी जांची गई। स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, टैबलेट का उपयोग, शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति और कक्षा संचालन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बलजीत सिंह, उर्मिला, मनेश, सुषमा, लक्ष्मी, विद्या, मंजीत सिंह, सरोज, राकेश और संपत उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed