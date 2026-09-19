Bhiwani News: वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नायब तहसीलदार ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

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निरीक्षण के दौरान मिड-डे मील से लेकर पेयजल तक हर व्यवस्था की पड़ताल की गई। उन्होंने कंप्यूटर के उपयोग और लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों के प्रति छात्रों की रुचि भी जानी। विद्यालय प्रांगण में लगाए गए पेड़ों की संख्या और उनकी किस्मों की जानकारी भी ली गई। नायब तहसीलदार ने बच्चों से संवाद कर उन्हें कड़ी मेहनत से लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नई व्यवस्था सरकारी स्कूलों की सीधी निगरानी सुनिश्चित करती है।निरीक्षण के मुख्य बिंदुझांवरी के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 50 से अधिक सवालों की पड़ताल हुई। इसमें मिड-डे मील की गुणवत्ता, कच्चे राशन का रखरखाव और पेयजल व्यवस्था शामिल थी। पानी की टंकियों की सफाई, शौचालयों की स्थिति और परिसर की स्वच्छता भी जांची गई। स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, टैबलेट का उपयोग, शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति और कक्षा संचालन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बलजीत सिंह, उर्मिला, मनेश, सुषमा, लक्ष्मी, विद्या, मंजीत सिंह, सरोज, राकेश और संपत उपस्थित रहे।