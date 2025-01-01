फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Demand to revise HTET-2025 results; candidates protest again.

Bhiwani News: एचटेट-2025 का परिणाम संशोधित करने की मांग, अभ्यर्थियों ने फिर किया प्रदर्शन

Thu, 17 Sep 2026 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Demand to revise HTET-2025 results; candidates protest again.
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्य गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे युवाओं से बातचीत
भिवानी। एचटेट-2025 के परिणाम में गड़बड़ी और इसे संशोधित करने की मांग के लिए बुधवार को अभ्यर्थियों ने एक बार फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने तीनों लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए 20 से 30 सवालों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए समाधान की मांग की।
विज्ञापन

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने चार और पांच जुलाई को एचटेट-2025 की परीक्षा आयोजित की थी। इसमें करीब तीन लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद से ही इसमें पूछे गए सवालों को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे।
विज्ञापन

अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने तीनों लेवल की परीक्षाओं में 20 से 30 सवाल गलत होने की आपत्ति दर्ज कराई है। बार-बार समाधान का आश्वासन मिलने के बावजूद शिक्षा बोर्ड प्रशासन इसका समाधान नहीं कर पा रहा है। इसके विरोध में अभ्यर्थी बार-बार बोर्ड मुख्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नारनौंद कस्बे से आई छात्रा कृष्णा और महेंद्रगढ़ से आए छात्र संदीप आर्य ने कहा कि शिक्षा बोर्ड अपनी गलती में सुधार के लिए तारीख पर तारीख दे रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा बोर्ड परीक्षा में जो सवाल पूछता है, उसका खुद को जवाब पता नहीं है और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
अभ्यर्थियों ने कहा कि चेयरमैन ने 21 सितंबर तक समाधान की बात कही थी लेकिन बुधवार को उनकी गैरमौजूदगी में बोर्ड की कमेटी ने 28 सितंबर की तारीख दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बार भी समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।


पुलिस ने कराया अधिकारियों से संवाद
बोर्ड मुख्यालय पर एक बार फिर अभ्यर्थियों के जुटने की सूचना पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को शांत किया और अपनी बात रखने के लिए उनकी बोर्ड अधिकारियों से बातचीत कराई। बोर्ड चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ ने बताया कि एचटेट में जिन विद्यार्थियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं उनका समाधान किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed