Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:28 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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रोजगार मेला
आईटीआई: रोजगार मेले का आयोजन आईटीआई भिवानी में सुबह दस बजे से ।
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प्रतिभा खोज
सीबीएलयू : प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन सीबीएलयू के प्रेमनगर परिसर में सुबह दस बजे से।
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धार्मिक
भंडारा : ढिगावा के काली नाड़ी मंदिर में भंडारा सुबह दस बजे से।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
रोजगार मेला
आईटीआई: रोजगार मेले का आयोजन आईटीआई भिवानी में सुबह दस बजे से ।
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प्रतिभा खोज
सीबीएलयू : प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन सीबीएलयू के प्रेमनगर परिसर में सुबह दस बजे से।
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धार्मिक
भंडारा : ढिगावा के काली नाड़ी मंदिर में भंडारा सुबह दस बजे से।