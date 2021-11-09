Bhiwani News: सिटी में आज

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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।रोजगार मेलाआईटीआई: रोजगार मेले का आयोजन आईटीआई भिवानी में सुबह दस बजे से ।प्रतिभा खोजसीबीएलयू : प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन सीबीएलयू के प्रेमनगर परिसर में सुबह दस बजे से।धार्मिकभंडारा : ढिगावा के काली नाड़ी मंदिर में भंडारा सुबह दस बजे से।