Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
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सम्मान समारोह
हनुमान जोहड़ी धाम : शिक्षक सम्मान समारोह हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोहड़ी धाम में सुबह 10 बजे।
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हवन
आदर्श महिला महाविद्यालय : हवन का आयोजन आदर्श महिला महाविद्यालय में सुबह 9 बजे।
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रक्तदान शिविर: ढिगावा के बडदू चैना स्थित गोगा मेडी मंदिर में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे
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राजनीतिक
दौरा : सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी का तोशाम हलके के विभिन्न गांवों में दौरा सुबह 10 बजे से
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हनुमान जोहड़ी धाम : शिक्षक सम्मान समारोह हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोहड़ी धाम में सुबह 10 बजे।
हवन
आदर्श महिला महाविद्यालय : हवन का आयोजन आदर्श महिला महाविद्यालय में सुबह 9 बजे।
विज्ञापन
रक्तदान शिविर: ढिगावा के बडदू चैना स्थित गोगा मेडी मंदिर में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे
विज्ञापन
राजनीतिक
दौरा : सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी का तोशाम हलके के विभिन्न गांवों में दौरा सुबह 10 बजे से