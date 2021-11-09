Bhiwani News: महिला को पिकअप ने मारी टक्कर, मौत

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हादसे में महिला के साथ मौजूद एक छोटा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुप्पाकलां पुलिस ने महिला के बेटे राकेश की शिकायत पर अज्ञात बोलेरो पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।झुप्पाकलां निवासी कलावती भेड़-बकरियां पालकर परिवार का गुजर-बसर करती थीं। शनिवार को वह खेतों में भेड़-बकरियां चराने के बाद घर लौट रही थीं।इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में कलावती की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी की चपेट में उनके साथ मौजूद छोटा बच्चा भी आ गया और उसे गंभीर चोटें आईं। उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हिसार के निजी अस्पताल रेफर किया गया। वहां उसका उपचार चल रहा है।झुप्पा पुलिस चौकी के जांच अधिकारी रामस्वरूप ने बताया कि मृतका के बेटे राकेश की शिकायत पर अज्ञात बोलेरो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कलावती चार बच्चों की मां थीं। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।