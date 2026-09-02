Bhiwani News: एचटेट-2025 की ओएमआर शीट 23 अक्तूबर तक डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि चार और पांच जुलाई 2 को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 लेवल-1, 2 व 3 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का विवरण दर्ज कर परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी इसी लिंक के माध्यम से निर्धारित 100 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करवाकर अपनी ओएमआर शीट की छायाप्रति एक सितंबर से 23 अक्तूबर तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि होने की स्थिति में बोर्ड के पास परीक्षा परिणाम को वापस लेने या उसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।