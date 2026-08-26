Bhiwani News: जमालपुर के जलघर परिसर में मिला व्यक्ति का शव

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परिजनों के अनुसार राजकुमार तीन भाइयों में मंझले थे। उनके दोनों भाइयों की भी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जांच अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि सन्नी के बयान के आधार पर मामले में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की गई। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।भिवानी। सीआईए प्रथम भिवानी ने सोमवार को नगर परिषद कार्यालय के पीछे वाले गेट के पास 11.40 ग्राम हेरोइन के साथ जीतू वाला जोहड़ निवासी तेजस्वी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की स्कूटी भी कब्जे में ली है। आरोपी के खिलाफ थाना शहर भिवानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए। सीआईए प्रथम के एएसआई प्रदीप कुमार 24 अगस्त को जाट धर्मशाला भिवानी के पास गश्त एवं पड़ताल ड्यूटी पर थे। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि नगर परिषद भिवानी के पीछे वाले गेट के पास एक व्यक्ति हेरोइन लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर तेजस्वी को काबू किया।पुलिस ने तलाशी ली तो उसके कब्जे से 11.40 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी की स्कूटी को भी कब्जे में ले लिया। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।