Bhiwani News: गड्ढों में गुम हुई देवीलाल चौक की राह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:54 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
लोहारू। शहर के बीचोंबीच स्थित देवीलाल चौक की राह गड्ढों में गुम हो गई है। जगह-जगह टूटी और ऊबड़-खाबड़ सड़क से राहगीर परेशान हैं वहीं हादसों के खतरे के बीच रोजाना हजारों वाहन चालक यहां से गुजर रहे हैं।
देवीलाल चौक की सड़क कई जगह से टूट चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी बने हुए हैं। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिर रहे हैं। वहीं ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरते समय छोटी कारों का निचला हिस्सा भी सड़क से टकरा जाता है।
यह चौक शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहां से रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। चौक के आसपास सरकारी और निजी स्कूलों के अलावा सरकारी व निजी कार्यालय, न्यायालय और कई महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं, जिससे विद्यार्थियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों का लगातार आवागमन होता है। सड़क पर बने गड्ढों से बचने के लिए वाहन चालक बार-बार दिशा बदलकर निकलते हैं। इससे कई बार यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की हालत खराब है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
विज्ञापन
सामाजिक संगठनों ने कई बार कराया सुधार : स्थानीय सामाजिक संगठनों की ओर से कई बार सड़क के गड्ढों में मिट्टी डलवाकर उन्हें भरने का प्रयास किया गया है। हालांकि बारिश और वाहनों की आवाजाही के कारण यह व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं टिकती।
लोगों का कहना है कि गड्ढों को मिट्टी से भरना स्थायी समाधान नहीं है। सड़क की उचित मरम्मत के साथ मजबूत निर्माण कराया जाना जरूरी है।
विज्ञापन
देवीलाल चौक की सड़क कई जगह से टूट चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी बने हुए हैं। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिर रहे हैं। वहीं ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरते समय छोटी कारों का निचला हिस्सा भी सड़क से टकरा जाता है।
विज्ञापन
यह चौक शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहां से रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। चौक के आसपास सरकारी और निजी स्कूलों के अलावा सरकारी व निजी कार्यालय, न्यायालय और कई महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं, जिससे विद्यार्थियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों का लगातार आवागमन होता है। सड़क पर बने गड्ढों से बचने के लिए वाहन चालक बार-बार दिशा बदलकर निकलते हैं। इससे कई बार यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की हालत खराब है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
विज्ञापन
सामाजिक संगठनों ने कई बार कराया सुधार : स्थानीय सामाजिक संगठनों की ओर से कई बार सड़क के गड्ढों में मिट्टी डलवाकर उन्हें भरने का प्रयास किया गया है। हालांकि बारिश और वाहनों की आवाजाही के कारण यह व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं टिकती।
लोगों का कहना है कि गड्ढों को मिट्टी से भरना स्थायी समाधान नहीं है। सड़क की उचित मरम्मत के साथ मजबूत निर्माण कराया जाना जरूरी है।