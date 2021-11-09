फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Apply for the District Youth Festival by the 16th; winners will receive 4,100 rupees.

Bhiwani News: जिला युवा महोत्सव के लिए 16 तक करें आवेदन, विजेताओं को मिलेंगे 4100 रुपये

Thu, 05 Nov 2026 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Apply for the District Youth Festival by the 16th; winners will receive 4,100 rupees.
भिवानी। जिला युवा महोत्सव का आयोजन 19 और 20 नवंबर को होगा। इसमें भाग लेने के इच्छुक 15 से 29 वर्ष के युवा 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। महोत्सव की मुख्य थीम ''नशा मुक्त युवा-विकसित भारत'' रखी गई है।
विज्ञापन

लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में महोत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और सदस्यों को सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि आयोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रतियोगिताएं 19 नवंबर को होंगी जबकि पुरस्कार वितरण समारोह 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन

एसडीएम ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। महोत्सव से संबंधित जानकारी के लिए राजकीय आईटीआई से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में आईटीआई के शिक्षुता एवं प्लेसमेंट अधिकारी पंकज सोनी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से ज्ञानेंद्र, सहायक प्रोफेसर ललित कुमार और रणधीर सिंह, माय भारत से जितेंद्र सैनी तथा डिप्टी डीईओ राजबाला मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


विभिन्न प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन
प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 4100 रुपये, द्वितीय को 3100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1100 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रत्येक विधा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को राज्यस्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, चित्रकला, समूह नुक्कड़ नाटक, कविता लेखन और समूह लोक वाद्य यंत्र वादन सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। चित्रकला और कविता लेखन प्रतियोगिताएं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), भिवानी में होंगी। लोक नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और लोक वाद्य यंत्र वादन सहित अन्य प्रतियोगिताएं राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में आयोजित की जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed