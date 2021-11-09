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जनगणना कार्य निदेशालय हरियाणा के निदेशक ललित जैन आईएएस के मार्गदर्शन में चंडीगढ़ में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भिवानी से डॉ. आनंद प्रकाश और डॉ. अजीत कुमार ने भाग लिया। उन्हें जनगणना के दिशा-निर्देशों, तकनीकी पहलुओं और डेटा संकलन की बारीकियों से अवगत कराया गया।तीसरे दिन क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से जमीनी स्तर पर आंकड़े जुटाने की व्यावहारिक चुनौतियां भी समझाई गईं। अब दोनों मास्टर ट्रेनर्स जिले में प्रशिक्षण देंगे। नगराधीश अनिल कुमार ने बताया कि जिला प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर एवं डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में 1 से 3 दिसंबर तक चयनित फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण होगा।इसके बाद प्रगणक और पर्यवेक्षक 25 जनवरी से 28 फरवरी तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य त्रि-स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था के जरिये जनगणना कार्य को त्रुटिरहित और समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।