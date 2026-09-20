Bhiwani News: तीन वार्डों में साढ़े सात करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

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पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने व दूसरी तरफ से गुजरने वाली सड़कों, वृद्धाश्रम से बूस्टर तक तथा राजीव कॉलोनी चौक से बॉक्सिंग क्लब तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। वार्ड एक व वीकर सेक्शन क्षेत्र में बरसाती पानी की त्वरित निकासी के लिए नई पाइपलाइन बिछाने के कार्य का भी शुभारंभ किया गया।नगर परिषद द्वारा तैयार करवाए गए बूस्टर सेक्टरवासियों को समर्पित किए गए। सेक्टर-23 की बची हुई सभी गलियों के निर्माण पर करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर वार्ड एक की पार्षद सूर्या तंवर, वार्ड दो के पार्षद संदीप यादव और वार्ड तीन के पार्षद अभिषेक दुग्गल ने अतिथियों का स्वागत किया।कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों ने विधायक घनश्याम सर्राफ के सामने दूषित जलापूर्ति और कम दबाव की शिकायत रखी। विधायक ने मौके पर ही पब्लिक हेल्थ और एचएसवीपी (हुडा) के अधिकारियों से फोन पर बात की और समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए।