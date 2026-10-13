Bhiwani News: नागरिक अस्पताल से मेडिकल कॉलेज में 23 कर्मचारी भेजे, ओपीडी की व्यवस्था सुधरने की उम्मीद

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दरअसल मेडिकल कॉलेज में जिला नागरिक अस्पताल की ओपीडी संचालित हो रही है। यहां सेवाएं दे रहे 10 स्वीपर, एक सुपरवाइजर, एक डाटा ऑपरेटर, तीन टेलीफोन ऑपरेटर, एक लिफ्ट ऑपरेटर, आठ वार्ड सर्वेंट और तीन सुरक्षा गार्ड को 10 अक्तूबर को प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने आदेश जारी कर वापस नागरिक अस्पताल बुला लिया था। इससे मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी इस मामले में पत्राचार किया।संवाद न्यूज एजेंसी की खबर को अमर उजाला ने 9 अक्तूबर के अंक में ‘अधिकारियों की खींचतान में मरीज बेहाल, प्रशिक्षु लगा रहे मरहम’ शीर्षक से प्रकाशित किया था। इसके बाद 12 अक्तूबर को ‘उधार के कर्मियों पर मेडिकल कॉलेज, जरूरत 600 की, तैनात 25’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया गया। मामला उजागर होने के बाद प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने 23 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती का रोस्टर जारी किया।प्रधान चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी रोस्टर के अनुसार मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में सात वार्ड सर्वेंट, एक लिफ्ट ऑपरेटर, नौ स्वीपर, तीन सुरक्षा गार्ड और तीन सीसीआर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी आगामी आदेशों तक मेडिकल कॉलेज की ओपीडी और अन्य स्थानों पर व्यवस्थाएं संभालेंगे।हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों की यूनियन के जिला प्रधान दीपक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कौशल कर्मचारियों को मोहरा न बनाए। कर्मचारियों की ड्यूटी एक जगह निश्चित की जाए। कभी इधर तो कभी उधर भेजे जाने से उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को करीब छह माह से वेतन नहीं मिला है। अधिकारियों को कौशल कर्मचारियों की जायज मांगों और हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों का नया ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है। इसके तहत कुछ कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज में तैनात किया गया है। जिला नागरिक अस्पताल की ओपीडी मेडिकल कॉलेज में संचालित हो रही है। वहां व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। - डॉ. बलवान सिंह, प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिला नागरिक अस्पताल, भिवानी