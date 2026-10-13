फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Accused arrested for swindling 3.29 lakh under the guise of task-based investment

Bhiwani News: टास्क निवेश के नाम पर 3.29 लाख ठगने का आरोपी गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 10:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Accused arrested for swindling 3.29 lakh under the guise of task-based investment
भिवानी। साइबर क्राइम पुलिस ने टेलीग्राम पर कार्य आधारित निवेश के नाम पर 3.29 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राहुल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन

सेक्टर-13 निवासी पुनीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके मोबाइल पर टेलीग्राम के माध्यम से कार्य आधारित निवेश का प्रस्ताव आया था। आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर कार्य पूरे करने के नाम पर रुपये निवेश करने को कहा। उनके झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने अलग-अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर कर दिए। इस तरह उसके साथ कुल 3,29,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई।
विज्ञापन

शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले के जांच अधिकारी अजीत ने आरोपी राहुल निवासी छोटी मस्जिद के नजदीक, थाना बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सागर जिले में रेहड़ी लगाने का काम करता है और उसने अपना बैंक खाता अन्य आरोपियों को बेच दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार आरोपी के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी की रकम के लेन-देन में किया गया। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed