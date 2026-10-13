Bhiwani News: स्कूल बस का स्टीयरिंग फेल, चालक की सूझबूझ से छह बच्चों की जान बची

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बस बिठन गांव से छह विद्यार्थियों को लेकर बहल के लिए रवाना हुई थी। चैहड़ कलां पहुंचते ही स्टीयरिंग रॉड टूटने से बस का स्टीयरिंग काम करना बंद कर गया। अचानक आई तकनीकी खराबी से चालक एकबारगी घबरा गया लेकिन उसने सूझबूझ से काम लेते हुए बस पर नियंत्रण बनाए रखा। काफी मशक्कत के बाद बस को सुरक्षित रोक लिया गया और वह किसी वाहन या अन्य वस्तु से नहीं टकराई।सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अभिभावकस्कूल में अपनी बेटी गरिमा को छोड़ने आए अभिभावक नवीन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और चालक से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने स्कूल प्रशासन को घटना से अवगत कराया। स्कूल की ओर से क्रूजर गाड़ी भेजी गई जिसके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया गया।बस की हालत पर ग्रामीणों ने जताया रोषघटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाली बसों की स्थिति पर सवाल उठाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के टायरों की हालत ठीक नहीं थी और उसकी बॉडी भी जर्जर दिखाई दे रही थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खराब हालत के बावजूद बस को बच्चों को लाने के लिए रूट पर भेजा गया। उन्होंने मांग की कि बसों को रूट पर भेजने से पहले नियमित तकनीकी जांच करवाई जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा से समझौता न हो।बसों की कमी के चलते रूट पर भेजी थी गाड़ी: प्राचार्यस्कूल के प्राचार्य मनोज कुमार ने बताया कि स्कूल की दो बसों को पासिंग के लिए भेजा हुआ था। बसों की कमी के कारण संबंधित बस को रूट पर भेजना पड़ा ताकि विद्यार्थियों का रूट प्रभावित न हो।