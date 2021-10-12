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विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर की चर्चा

अंबाला। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज में शनिवार को अभिभावक-शिक्षक बैठक हुई। प्राध्यापकों और अभिभावकों ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति और अध्ययन की आदतों पर चर्चा की। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. एसएस नैन ने घर व संस्थान के समन्वय पर जोर दिया। आयोजन में संयोजक डॉ. अंशु, डॉ. नीना व मैडम नीलम का सहयोग रहा।

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अंबाला। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज में शनिवार को रिफॉर्म उत्सव 2026 के तहत समूह चर्चा एवं जन संवाद हुआ। इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. एसएस नैन के मार्गदर्शन व नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र देसवाल की मौजूदगी में विद्यार्थियों ने शिक्षा, परीक्षा, डिजिटल सेवाओं व शिकायत निवारण पर सुझाव दिए। आयोजक डॉ. सरोज बाला, डॉ. तृप्ति शर्मा व डॉ. नियति ने युवाओं को प्रेरित किया। संवाद