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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बिछड़ा एक छह-सात वर्षीय बच्चा सुरक्षित अपने परिजनों तक पहुंच गया। आरपीएफ और जिला युवा विकास संगठन की तत्परता से यह संभव हुआ। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया गया।जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की सहयोगी संस्था जिला युवा विकास संगठन एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत काम कर रही है। संस्था को आरपीएफ से बच्चे के लावारिस मिलने की सूचना मिली थी। राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अजय तिवारी के निर्देश पर सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता हरविंदर सिंह और सौरभ तुरंत स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बच्चे को अपने संरक्षण में लिया। बच्चे ने बताया कि वह अपने पिता, मामा और नाना के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। अंबाला कैंट स्टेशन पर पिता बिस्किट लेने उतरे, तो वह भी प्लेटफॉर्म पर आ गया। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी और बच्चा चढ़ नहीं पाया।पिता कुरुक्षेत्र से लौटे, बच्चे का हुआ मिलनट्रेन में बच्चे को न पाकर परिजनों के हाथ-पैर फूल गए। पिता कुरुक्षेत्र स्टेशन पर उतरे और बस पकड़कर वापस अंबाला कैंट पहुंचे। संस्था के सदस्यों ने थाने में बच्चे की डीडीआर दर्ज करवाई और नागरिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण कराया। बाल कल्याण समिति को जानकारी व दस्तावेज सौंपे गए। समिति के आदेश पर सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बच्चे को सुरक्षित पिता के हवाले कर दिया गया।