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अंबाला सिटी। हरियाणा पुलिस की एक युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत आज सांय 3 बजे से पुलिस डीएवी ऑडिटोरियम में सुरों का कारवां संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। क्रिएटर स्टूडियोज सिनेवर्स और नेक्सजेन फाइनेंशियल सर्विसेज के इस साझा कार्यक्रम में बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्वगायक विपिन सचदेवा पहली बार अंबाला में प्रस्तुति देंगे। उनके साथ गायक राजेश भगत, राधिका ग्रोवर और शर्मिला सिंह भी समा बांधेंगी। समारोह में आईजी पंकज नैन और एसपी अजीत सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि होंगे। आयोजक अजय कुमार व गार्गी कौशल ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से हो रहे इस कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क है। संवाद