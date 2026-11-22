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मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि देश में कोई भी घटना घटे, कोई समस्या आए या सरकार कोई भी सकारात्मक कदम उठाए, राहुल गांधी को उस पर उल्टा ही बोलना होता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का तो नाम ही उल्टा राम रख देना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों का न तो कोई लॉजिक होता है और न ही यह अपनी बात को स्पष्ट कर पाते हैं।इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की आर्थिक नाकामियों का ठीकरा उद्योगपतियों के सिर फोड़ रहे हैं। संवाद