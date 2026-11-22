Ambala News: मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
अंबाला। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। विज ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा उल्टी बात करते हैं और उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता।
मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि देश में कोई भी घटना घटे, कोई समस्या आए या सरकार कोई भी सकारात्मक कदम उठाए, राहुल गांधी को उस पर उल्टा ही बोलना होता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का तो नाम ही उल्टा राम रख देना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों का न तो कोई लॉजिक होता है और न ही यह अपनी बात को स्पष्ट कर पाते हैं।
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की आर्थिक नाकामियों का ठीकरा उद्योगपतियों के सिर फोड़ रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि देश में कोई भी घटना घटे, कोई समस्या आए या सरकार कोई भी सकारात्मक कदम उठाए, राहुल गांधी को उस पर उल्टा ही बोलना होता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का तो नाम ही उल्टा राम रख देना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों का न तो कोई लॉजिक होता है और न ही यह अपनी बात को स्पष्ट कर पाते हैं।
विज्ञापन
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की आर्थिक नाकामियों का ठीकरा उद्योगपतियों के सिर फोड़ रहे हैं। संवाद
विज्ञापन