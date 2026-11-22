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माई सिटी रिपोर्टरअंबाला। जिले से गुजरने वाला सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जीटी रोड सड़क सुरक्षा के लिहाज से लगातार चुनौती बना हुआ है। इस राजमार्ग पर डिजाइनिंग की खामियां और अधूरे सुधार कार्य हर साल सड़क हादसों की वजह बन रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कहीं 10 लेन का राजमार्ग अचानक सिमटकर चार लेन का रह जाता है तो कहीं सर्विस रोड खत्म होने से वाहन चालकों को मुख्य मार्ग पर उतरना पड़ता है। इन खामियों के चलते वाहन चालकों की जान जोखिम में बनी हुई है।हालांकि, सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में इन दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को सुधारने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि कई स्थानों पर अब भी जरूरी सुधार कार्य लंबित हैं। पूर्व में समिति ने जिले में पांच ऐसे स्थानों की पहचान की थी, जहां लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। इनमें से कुछ स्थानों पर सुधार कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि कई जगहों पर महत्वपूर्ण काम अब भी अधूरे हैं।केस-1 : एनएच-44 पर एंट्री बनाई, एग्जिट बंद करना भूलेदिल्ली से अंबाला आने वाले एनएच-44 पर जग्गी सिटी सेंटर के सामने सड़क सुरक्षा को लेकर अब भी बड़ी खामी बनी हुई है। यहां से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों के लिए एनएचएआई ने अलग एंट्री प्वाइंट तो बना दिया, लेकिन चंडीगढ़ और लुधियाना की ओर जाने वाले वाहनों के पुराने एग्जिट को अब तक बंद नहीं किया गया है।इस वजह से सर्विस रोड पर लुधियाना की ओर जाने वाले वाहनों और चंडीगढ़ की ओर मुड़ने वाले वाहनों के बीच टकराव का खतरा बना हुआ है। पहले भी इस स्थान पर सड़क हादसे हो चुके हैं। इन्हीं हादसों को देखते हुए यहां अलग एंट्री प्वाइंट बनाया गया था, लेकिन एग्जिट बंद नहीं होने से दुर्घटना की आशंका पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है।केस-2 : 10 लेन के जीटी रोड का डिजाइन, कई जगह चार लेन तक सिमटादिल्ली से अंबाला की ओर आने वाले जीटी रोड पर डिजाइन संबंधी कई खामियां वाहन चालकों के लिए परेशानी और हादसों का कारण बन रही हैं। कई स्थानों पर चौड़ा राजमार्ग अचानक संकरा हो जाता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद से आगे टांगरी नदी पर बना पुल इसका उदाहरण है, जहां 10 लेन का राजमार्ग सिमटकर महज चार लेन का रह जाता है। इससे वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती और यातायात का दबाव बढ़ जाता है।इसी तरह शास्त्री कॉलोनी के पास भी राजमार्ग चार लेन का रह जाता है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के सामने जीटी रोड की सर्विस लेन भी आगे जाकर समाप्त हो जाती है। ऐसे में वाहन चालकों को मुख्य राजमार्ग पर उतरना पड़ता है। कालीपलटन पुल पार करने के बाद ही उन्हें दोबारा सर्विस लेन पर जाने का रास्ता मिलता है।जिले के पांच प्रमुख दुर्घटना संभावित क्षेत्र-इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (आईआरएडी) के वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 के आंकड़ों के आधार पर जिले में पांच प्रमुख हाई एक्सीडेंट प्रोन लोकेशन चिह्नित की गई हैं। इन स्थानों पर हादसों और उनमें जान गंवाने तथा घायल होने वाले लोगों की संख्या चिंताजनक है।1-जग्गी सिटी सेंटर (एनएच-44)न्यू कैलाश नगर से हर्बल पार्क तक फैले इस क्षेत्र में वर्ष 2025 में सात सड़क हादसे हुए, जबकि वर्ष 2022 से 2025 के बीच कुल 38 हादसे दर्ज किए गए। इनमें 18 लोगों की मौत हुई, 13 गंभीर रूप से घायल हुए और 34 लोगों को सामान्य चोटें आईं।यहां सर्विस रोड पर स्पीड ब्रेकर और गति नियंत्रित करने के अन्य उपायों के साथ जर्सी बैरियर को संरेखित करने का काम पूरा हो चुका है। हालांकि, मुख्य कैरिजवे के लिए अलग एंट्री-एग्जिट बनाने का काम (31 जुलाई 2026 तक लंबित) और मीडियन पर पीजीआर लगाने का कार्य अभी बाकी है।2. मोहड़ी (एनएच-44)आदेश मेडिकल कॉलेज से इंडियन ऑयल तक के इस क्षेत्र में वर्ष 2025 में छह हादसे हुए, जबकि 2022 से 2025 के बीच कुल 17 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें नौ लोगों की मौत हुई, सात गंभीर रूप से घायल हुए और आठ लोगों को सामान्य चोटें आईं।यहां हैजर्ड मार्कर लगाने, मोहड़ा पुलिस चौकी के पास सर्विस रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने, शोल्डर ट्रीटमेंट, रेहड़ी-फड़ी हटाने और सड़क मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। इसके बावजूद मुख्य कैरिजवे पर लाइटें लगाने, बिजली की तारों की ऊंचाई बढ़ाने और एनडीआई प्लाजा के पास रैंप युक्त फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने का काम लंबित है।3. अंबाला सदरहार्ट्रोन सेंटर से एनएच-1 फैक्ट्री स्टोर तक का क्षेत्र भी हादसों के लिहाज से संवेदनशील बना हुआ है। यहां वर्ष 2025 में पांच हादसे हुए, जबकि 2022 से 2025 के बीच कुल 22 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 11 लोगों की मौत हुई, तीन गंभीर रूप से घायल हुए और 20 लोगों को सामान्य चोटें आईं।इस क्षेत्र में हैजर्ड मार्कर लगाने, सर्विस रोड की मार्किंग और टीसीएस आयन के पास मीडियन में लगे पेड़ों की छंटाई का काम पूरा हो चुका है। वहीं, एनएच-1 फैक्ट्री के पास एफओबी बनाने और टीसीएस आयन पर पीजीआर लगाने का काम अब भी लंबित है।4. मोहड़ा (एनएच-44)नई अनाज मंडी से प्रताप ग्रुप तक का क्षेत्र भी दुर्घटना संभावित स्थानों में शामिल है। यहां उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 11 और वर्ष 2022 से 2025 के बीच कुल चार हादसे दर्ज किए गए हैं। इन दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ और आठ लोगों को सामान्य चोटें आईं। यहां सर्विस रोड की मार्किंग और रेहड़ी-फड़ी हटाने का काम पूरा हो चुका है। हालांकि, श्री चैतन्य स्कूल के पास एग्जिट शुरू होने के बाद प्रताप फैक्ट्री के सामने पुराने एग्जिट को बंद करना और मुख्य कैरिजवे पर बिजली की तारों की ऊंचाई बढ़ाना अभी बाकी है।दुघर्टना संभावित क्षेत्रों में विभागों की जवाबदेही तय की गई है। कुछ पर सुधार भी हुआ है, कुछ पर काम जारी है। जीटी रोड पर सुधार के लिए पहले ही एनएचएआई काम कर रही है।- सुशील कुमार, सचिव, आरटीए