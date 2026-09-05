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Ambala News: हड़ताली कर्मियों ने मुंडन करवा जताया विरोध

Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
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Striking workers registered their protest by shaving their heads.
नारायणगढ़ में मुंडन करवाकर रोष प्रकट करते सफाई व दमकल कर्मी। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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नारायणगढ़। दमन और उत्पीड़न से कर्मचारियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, यह आंदोलन अब और तेज होगा। दमकल एवं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 30वें दिन पालिका कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध स्वरूप दमकल कर्मी रसीद अहमद और सफाई कर्मी वीरेंद्र कुमार ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया।


प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी और तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी की। सीटू के राज्य सचिव सतीश सेठी ने कहा कि महामारी में जान जोखिम में डालने वाले इन कोरोना योद्धाओं को एस्मा से डराया नहीं जा सकता। जब फायर व सफाई सेवाएं अति आवश्यक हैं, तो इन कर्मचारियों की नौकरी कच्ची क्यों है? फायर यूनियन प्रधान सुदेश कुमार व सफाई नेता सागर ने चेताया कि जब तक सभी कच्चे कर्मियों को पक्का नहीं किया जाता, संघर्ष जारी रहेगा।
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