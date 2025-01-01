Ambala News: फूलडोल महोत्सव में निकली शोभायात्रा, राधे-राधे से गूंजे बाजार

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी में 104वां ऐतिहासिक मेला फूलडोल महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। मेला फूलडोल कमेटी शिवाला मंदिर, अनाज मंडी की ओर से आयोजित इस वार्षिक धार्मिक समागम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद हुए इस विशेष अनुष्ठान से पूरा छावनी क्षेत्र राधे-राधे के जयकारों से गूंज उठा।कार्यक्रम का शुभारंभ शाम चार बजे अनाज मंडी स्थित मंदिर से हुआ। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से विधिवत अभिषेक किया। इसके बाद लड्डू गोपाल को छप्पन भोग अर्पित किया गया। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने वातावरण को सुगंधित और भक्तिमय बना दिया। अभिषेक के पश्चात मंदिर परिसर से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा अनाज मंडी मंदिर से शुरू होकर छावनी के प्रमुख बाजारों से गुजरी। इसमें सब्जी मंडी, गुड़ बाजार, दाल बाजार और सदर बाजार शामिल थे। यात्रा सुभाष पार्क के समीप स्थित बीपीएस प्लेनेटोरियम में पहुंची।शोभायात्रा का भव्य स्वागतशोभायात्रा के मार्ग में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया। इस दौरान की गई रंग-बिरंगी आतिशबाजी ने पूरे माहौल को मनमोहक बना दिया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा छावनी क्षेत्र भक्तिमय रंग में रंगा हुआ था। बीपीएस प्लेनेटोरियम पर भगवान के नौका विहार का आयोजन किया गया। इसके उपरांत विश्राम और महाआरती की गई। महाआरती के बाद शोभायात्रा पुनः अनाज मंडी स्थित मंदिर पहुंची। यहां आरती और प्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन हुआ।