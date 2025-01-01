Ambala News: श्री यादव सभा ने मनाया कृष्ण जन्मोत्सव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:40 AM IST
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अंबाला। श्री यादव सभा की ओर से रविवार को छावनी स्थित श्री यादव धर्मशाला में भगवान श्री कृष्ण का 5वां वार्षिक जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सभा पदाधिकारियों ने उन्हें स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में महेश नगर थाना प्रभारी देवेंद्र यादव, सदर थाना प्रभारी धर्मवीर, नगर परिषद उपाध्यक्ष ललिता प्रसाद, पूर्व पार्षद कमल किशोर जैन और चंडीगढ़ यादव महासंघ के प्रधान डॉ. विक्रम यादव उपस्थित रहे। इस दौरान नन्हें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए व कृष्ण लीलाओं की मनमोहक झांकियां सजाईं। सभा के प्रधान बलवंत यादव और महासचिव अमर यादव ने अतिथियों का आभार जताया और समाज में भाईचारे का संदेश दिया। महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। संवाद
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