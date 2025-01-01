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अंबाला सिटी। हरियाणा में इस बार अक्तूबर से नवंबर के बीच बारिश ने पिछले सामान्य आंकड़ों को काफी पीछे छोड़ दिया है। एक अक्तूबर से 19 नवंबर तक प्रदेश में सामान्य से 209 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान सामान्य 11.2 मिमी के मुकाबले 34.6 मिमी बारिश हुई।प्रदेश के 22 जिलों में से भिवानी को छोड़कर बाकी सभी जगह सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। अंबाला में भी इस अवधि में सामान्य से 164 प्रतिशत अधिक बादल बरसे। हालांकि, अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। ऐसे में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ सुबह और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है।चंडीगढ़ स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बारिश के मामले में सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम सबसे आगे रहे। सोनीपत में सामान्य से 541 प्रतिशत अधिक यानी 85.3 मिमी, पानीपत में 704 प्रतिशत अधिक यानी 78.8 मिमी और गुरुग्राम में 553 प्रतिशत अधिक यानी 67.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। करनाल में 64 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 412 प्रतिशत अधिक है। वहीं कुरुक्षेत्र में 57.7 मिमी और अंबाला में 48.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके विपरीत भिवानी में सामान्य 8.6 मिमी के मुकाबले केवल 1.3 मिमी वर्षा हुई, जो 85 प्रतिशत कम है।अंबाला सिटी। एक अक्तूबर से 19 नवंबर तक प्रदेश में सामान्य से 209 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। इस अवधि में हरियाणा में सामान्य 11.2 मिमी के मुकाबले 34.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 50 दिनों में भिवानी को छोड़कर सभी जगह सामान्य से अधिक ही बारिश दर्ज हुई है। चंडीगढ़ स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, अंबाला में सामान्य से 164 प्रतिशत अधिक बारिश इन 50 दिनों में हुई है।