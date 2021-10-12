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मुलाना। शातिर महिलाओं के एक गिरोह ने बस में चढ़ते समय शहीद सैनिक की वीरांगना को निशाना बनाकर उनके गले से करीब दो तोला सोने का लॉकेट चोरी कर लिया। वारदात को अंजाम देने के लिए चार-पांच महिलाओं ने पहले धक्का-मुक्की की और फिर एक महिला ने उनके ऊपर गिरने का नाटक किया। इस दौरान महिलाओं ने बड़ी सफाई से लॉकेट निकाल लिया और मौके से भाग निकली।मुलाना थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात महिलाओं के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से हरयौली गांव निवासी और फिलहाल करनाल कॉलोनी, बराड़ा में रहने वाली अंजली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति रणदीप सिंह भारतीय सेना में नायक के पद पर तैनात थे। वह 2 नवंबर 2019 को देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ स्थित भारतीय सेना के ट्रेनिंग सेंटर में शहीद सैनिकों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था।अंजली के अनुसार, समारोह में शामिल होने के लिए वह 11 नवंबर को दोपहर करीब 3:40 बजे घर से निकली थीं। बराड़ा से दौसड़का पहुंचने के बाद वह अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी एक निजी बस में चढ़ने लगीं। बस की सीढ़ियों पर पहले से ही चार-पांच महिलाएं खड़ी थीं। जैसे ही वह बस में चढ़ने लगीं, महिलाओं ने उनके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसी दौरान एक महिला उनके ऊपर गिरने का नाटक करने लगी। इस अफरा-तफरी में महिलाओं ने उनके गले से करीब दो तोला सोने का लॉकेट चोरी कर लिया।बस में पहुंचने के बाद जब उन्हें लॉकेट गायब होने का पता चला तो आरोपी महिलाएं मौके से भाग चुकी थीं। समारोह में पहुंचने की जल्दी के कारण वह उस समय शिकायत दर्ज नहीं करवा सकीं और ट्रेन से फतेहगढ़ चली गईं। 17 नवंबर को लौटने के बाद उन्होंने परिजनों को घटना की जानकारी दी और 18 नवंबर को पुलिस को शिकायत सौंपी। मुलाना थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि पुलिस ने धारा 305 के तहत मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।