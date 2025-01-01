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अंबाला। गांधी मेमोरियल नेशनल (जीएमएन) कॉलेज ने शोध को बाजार और उद्योग से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डिजाइन पेटेंट सहित 22 पेटेंट प्रकाशित कराने के बाद अब कॉलेज ने गोवा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (जी-सीईआईपी) और गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ एमओयू साइन किया है। यह समझौता पणजी (गोवा) स्थित लोक भवन के हॉल में आयोजित 11वें अंतरराष्ट्रीय आईपीआर सम्मेलन में हुआ।प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने बताया कि इस करार का लक्ष्य शोध को प्रोटोटाइप और व्यावसायिक उत्पाद में बदलना है। इसके तहत विद्यार्थियों व शिक्षकों को आईपीआर, रेगुलेटरी अफेयर्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट कोर्स, फील्ड वर्क तथा दो से पांच दिवसीय विशेष कार्यशालाओं के जरिए व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप यह पहल कॉलेज में नवाचार आधारित उद्यमिता और तकनीकी हस्तांतरण को नई गति देगी।