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अंबाला। फेसबुक पर सस्ते ड्राई फ्रूट के विज्ञापन का झांसा देकर साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग दंपति को रिफंड के जाल में फंसाया और उनके बैंक खातों से 1,48,309 रुपये उड़ा लिए। पुलिस को दिए बयान में पटेल नगर,कैंट निवासी 69 वर्षीय हरमेश कौर ने बताया कि उनके पति रामसिंह एयरफोर्स से रिटायर हैं और उम्र व स्वास्थ्य कारणों से वे दोनों सामान की ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते हैं।15 नवंबर को फेसबुक पर श्रीराम ड्राई फ्रूट शॉप जम्मू व सोनिया ड्राई फ्रूट के नाम से सस्ते बादाम, काजू, अंजीर और अखरोट का विज्ञापन देखकर उनके पति ने व्हाट्सएप कॉल पर ऑर्डर बुक किया और 5,300 रुपये पेटीएम कर दिए। पीड़िता के अनुसार, 16 नवंबर को 89628-29105 नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और 5,300 रुपये वापस करने तथा कैश ऑन डिलीवरी का झांसा दिया गया। जालसाजों ने पेटीएम के पे-एनीवन विकल्प में 5,300 रुपये के आगे-पीछे कोड के रूप में 9 अंक लगवाया। 17 नवंबर को अलग-अलग नंबरों से फिर कॉल आने पर शक हुआ तो बैंक खाते जांचे गए। पता चला कि रामसिंह के एसबीआई खाते से 53,009 रुपये और हरमेश कौर के एसबीआई खाते से 95,300 रुपये निकल चुके हैं। पीड़ित पक्ष ने 17 नवंबर को साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। पंचकूला नोडल साइबर क्राइम से सीसीटीएनएस पोर्टल पर 18 नवंबर को जीरो एफआईआर प्राप्त होने के बाद 19 नवंबर को सिटी के साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच अधिकारी एएसआई विक्रम ने बताया कि मामले की जांच जारी है।