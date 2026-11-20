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मूनक। आर्य कन्या महाविद्यालय गुरुकुल मोर माजरा में एनएसएस सेल की ओर से 19 से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया जा रहा है। पहले दिन वीरवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव और अहिंसा के महत्व की जानकारी दी गई। भाषण और पोस्टर मेकिंग गतिविधियां भी करवाई गईं। 20 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस मनाया जाएगा। डॉ. कविता, डॉ. रितु, किरण, रूपल, सोनिया व तमन्ना मौजूद रहे। संवाद