हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी फूल चंद मुलाना का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे और लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना उनके पुत्र और अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने भावुक संदेश में लिखा, आज हमारे नेता और मेरे पिता चौधरी फूल चंद मुलाना जी नहीं रहे।

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6 अप्रैल 1941 को जन्मे फूल चंद मुलाना पेशे से अधिवक्ता थे। उन्होंने अंबाला जिले की मुलाना विधानसभा सीट से चार बार (1972, 1982, 1991 और 2005) चुनाव जीतकर विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा, राजस्व, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), वन और तकनीकी शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। वर्ष 2005 में राजनीति और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें हरियाणा रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था।फूल चंद मुलाना को हरियाणा कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक प्रदेशाध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 27 अगस्त 2007 से 10 फरवरी 2014 तक करीब साढ़े छह साल प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली और संगठन को मजबूती प्रदान की। उनके परिवार में पुत्र वरुण चौधरी अंबाला से लोकसभा सांसद हैं, जबकि पुत्रवधू पूजा चौधरी वर्तमान में मुलाना सीट से कांग्रेस विधायक हैं। उनकी पुत्री कल्पना कटारिया भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में वरिष्ठ अधिकारी हैं। दिग्गज नेता के निधन पर कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।