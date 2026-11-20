Ambala News: रैली से दिया सड़क सुरक्षा का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 03:06 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 03:06 AM IST
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नीलोखेड़ी। गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजनथली में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में सामाजिक जिम्मेदारी व सड़क सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय शिविर लगाया गया। इस दौरान छात्राओं को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इसके बाद उन्होंने जागरूकता रैली निकालकर आमजन को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। प्राचार्य डॉ. बलबीर सिंह, डॉ. पिंकी कादियान, डॉ. आरती भटनागर, अंजूबाला, कोमल दीनदयाल, डॉ. सुलोचना, डिम्पल पांचाल और डॉ. गीतिका मौजूद रहीं। संवाद
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