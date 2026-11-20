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असंध। विवेकानंद विद्या निकेतन में वीरवार को तीन दिवसीय 15वीं खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। यह महोत्सव 19 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के भीम अवार्ड से सम्मानित मुख्य अतिथि सूबे सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया। सीसीए, एनसीसी और चारों सदनों ने अनुशासित परेड प्रस्तुत की। ड्रम दल की धुन पर कदमताल करते विद्यार्थियों ने अनुशासन और एकता का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने खेल भावना और निष्पक्षता की शपथ ली। मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक मोहिंदर श्योकंद, प्रधानाचार्य रूप कृष्ण भट्ट, उप-प्रधानाचार्य गीता मौजूद रहे। मुख्य अध्यापिका ललिता, समन्वयक राजेश भार्गव और खेल विभागाध्यक्ष बजिंदर राणा उपस्थित थे। संवाद