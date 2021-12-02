Gorakhpur News: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, मची चीख-पुकार

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बताया जा रहा है कि दूधनाथ का अपनी बहन से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के समय उसकी पत्नी गुड़िया मायके गई हुई थी। दूधनाथ के चार बच्चे राधिका (10), अंशिका (8), अनुष्का (5) और शिवा (2) हैं। पिता की मौत के बाद बच्चों के चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। मामले की जांच की जा रही है। विज्ञापन

बताया जा रहा है कि दूधनाथ का अपनी बहन से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के समय उसकी पत्नी गुड़िया मायके गई हुई थी। दूधनाथ के चार बच्चे राधिका (10), अंशिका (8), अनुष्का (5) और शिवा (2) हैं। पिता की मौत के बाद बच्चों के चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। मामले की जांच की जा रही है।

सरदारनगर। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के शत्रुध्नपुर टोला बनरहवा में रविवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में 32 वर्षीय दूधनाथ पासवान पुत्र स्व. शंकर की मौत हो गई। कीटनाशक पदार्थ खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सोमवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।