फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   RPF keeping a close watch on stone-pelters from Kusmhi to Sahjanwa.

Gorakhpur News: कुसम्ही से सहजनवां तक निगरानी पत्थरबाजों पर आरपीएफ की नजर

Tue, 22 Sep 2026 02:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
RPF keeping a close watch on stone-pelters from Kusmhi to Sahjanwa.
गोरखपुर। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ ने कुसम्ही से सहजनवां तक निगरानी बढ़ा दी है। संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त की जा रही है। रविवार को कुसम्ही के पास ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले पांच युवकों को आरपीएफ ने पकड़ कर कार्रवाई की। पांचों को देवरिया जीआरपी को सुपुर्द किया गया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन

पिछले छह महीने में डोमिनगढ़ और आसपास के रेलखंड पर पत्थरबाजी की कई घटनाएं सामने आई हैं। 25 अप्रैल को डोमिनगढ़ के पास गोरखधाम एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने से यात्री का सिर फूट गया था। 28 अप्रैल को इसी क्षेत्र में मोबाइल छीनने में नाकाम आरोपी ने ट्रेन पर पत्थर चलाया था। बाद में जीआरपी ने उसे गिरफ्तार किया। अगस्त में डोमिनगढ़-गोरखपुर के बीच बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पर पत्थर से यात्री की आंख गंभीर रूप से घायल हुई थी। इससे पहले इसी रूट पर गोरखधाम एक्सप्रेस को भी निशाना बनाया गया था।
विज्ञापन

डोमिनगढ़ में जीआरपी की चौकी बनाए जाने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त निगरानी भी बढ़ाई गई है। संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर ट्रैक के आसपास गश्त की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed