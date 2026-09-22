Gorakhpur News: होटल में मिला सिपाही का शव, दोस्त हिरासत में

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एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि अंकित सिंह वर्तमान में गोरखपुर के एक थाने में तैनात थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रविवार को आदिल अपने कुछ काम से सिपाही अंकित के साथ गोरखपुर से विकासनगर आया था। यहां दोनों होटल टाउन इन में रुके थे। सोमवार सुबह आदिल सो कर उठ गया, मगर अंकित नहीं जागे। काफी प्रयास के बाद भी अंकित नहीं उठे तो आदिल ने होटल मैनेजर को इसकी जानकारी दी। मैनेजर के जानकारी देने पर विकासनगर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने होटल पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सिपाही के घरवालों को घटना की जानकारी दी। एडीसीपी के मुताबिक आदिल ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वह और अंकित नशा करते थे।