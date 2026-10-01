Gorakhpur News: मजदूर की जलने से हुई थी मौत, परिजन ने किया समझौता

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भोला महराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के मुजहना बुजुर्ग गांव का निवासी था। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे मोहनलालपुर निवासी कृष्णा गुप्ता के तारपीन तेल के गोदाम में आग लगी थी। दमकल टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। उस समय किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली थी। मंगलवार को परिजन ने पुलिस को बताया कि गोदाम में काम करने वाला भोला सोमवार से लापता है। इसके बाद पुलिस और दमकल टीम ने जले गोदाम की दोबारा जांच की। तलाशी के दौरान मलबे में भोला का शव मिला।आग की चपेट में आने से शव बुरी तरह जल गया था और अधिकांश हिस्सा कंकाल में बदल गया था। घटना के बाद गोदाम में अग्निशमन विभाग की एनओसी को लेकर भी सवाल उठे हैं। स्थानीय स्तर पर गोदाम के पास एनओसी नहीं होने की बात सामने आई है। हालांकि, अग्निशमन विभाग की ओर से अभी इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन शव को लेकर चले गए हैं। रिपोर्ट में जलने से मौत की पुष्टि हुई है।