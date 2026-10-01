Gorakhpur News: प्रधानाचार्य आवास का ताला तोड़कर चोरी

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प्रधानाचार्य ने बताया कि मुख्य दरवाजे समेत चार कमरों के ताले टूटे मिले। चोर किचन और बाथरूम तक का ताला तोड़कर सामान ले गए। उनकी अटैची में रखे करीब 80 हजार रुपये, कपड़े और दस्तावेज भी चोरी कर लिए। गैस सिलिंडर, चूल्हा, बर्तन, कूलर, मोटर, कीटनाशक छिड़कने की मशीन और राशन भी गायब है। आवास में रहने वाले पुलिस दीवान चंदन प्रसाद का सूटकेस भी चोर उठा ले गए। उसमें कपड़े, पांच हजार रुपये, टूटा मंगलसूत्र और हाईस्कूल, इंटर, बीए समेत अन्य प्रमाणपत्र थे। थानाध्यक्ष अनूप कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।