Gorakhpur News: ओबीसी की मांगों को लेकर पांच अक्तूबर को होगा राजभवन घेराव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:02 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:02 AM IST
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गोरखपुर। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार निषाद और प्रदेश महासचिव व गोरखपुर-महराजगंज प्रभारी देवेंद्र कुमार निषाद धनुष ने कहा कि ओबीसी समाज अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण, शिक्षा, नौकरी और सरकारी संसाधनों में हिस्सेदारी के साथ ओबीसी समाज की सुरक्षा के लिए अलग अत्याचार निवारण कानून जरूरी है।
देवेंद्र कुमार निषाद ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के ओबीसी नेताओं ने समाज के हितों से जुड़े मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग जनगणना-2027 में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने और ओबीसी अत्याचार निवारण कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों से पांच अक्तूबर को दोपहर 12 बजे लखनऊ स्थित राजभवन के घेराव में शामिल होने की अपील की।
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देवेंद्र कुमार निषाद ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के ओबीसी नेताओं ने समाज के हितों से जुड़े मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग जनगणना-2027 में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने और ओबीसी अत्याचार निवारण कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों से पांच अक्तूबर को दोपहर 12 बजे लखनऊ स्थित राजभवन के घेराव में शामिल होने की अपील की।
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