फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Demand to include a separate column for OBCs in the 2027 Census.

Gorakhpur News: ओबीसी की मांगों को लेकर पांच अक्तूबर को होगा राजभवन घेराव

Thu, 01 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Demand to include a separate column for OBCs in the 2027 Census.
गोरखपुर। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार निषाद और प्रदेश महासचिव व गोरखपुर-महराजगंज प्रभारी देवेंद्र कुमार निषाद धनुष ने कहा कि ओबीसी समाज अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण, शिक्षा, नौकरी और सरकारी संसाधनों में हिस्सेदारी के साथ ओबीसी समाज की सुरक्षा के लिए अलग अत्याचार निवारण कानून जरूरी है।
विज्ञापन

देवेंद्र कुमार निषाद ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के ओबीसी नेताओं ने समाज के हितों से जुड़े मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग जनगणना-2027 में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने और ओबीसी अत्याचार निवारण कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों से पांच अक्तूबर को दोपहर 12 बजे लखनऊ स्थित राजभवन के घेराव में शामिल होने की अपील की।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed