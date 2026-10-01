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Gorakhpur News: लोकेंद्र बहादुर सिंह बने प्रथम जोन के मुख्य अभियंता, ग्रहण किया कार्यभार

Thu, 01 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:02 AM IST
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The main objective is to provide consumers with a better, uninterrupted supply.
गोरखपुर। गोरखपुर प्रथम जोन को नया चीफ इंजीनियर मिल गया है। लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बुधवार को चीफ इंजीनियर प्रथम जोन (वितरण) का कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसके बाद देर शाम उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए।
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उन्होंने बिजली व्यवस्था, उपभोक्ता सेवाओं और राजस्व वसूली की समीक्षा की। नवनियुक्त चीफ इंजीनियर लोकेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है। सुरक्षा भी उनकी प्रमुख प्राथमिकता होगी। खराब ट्रांसफॉर्मरों को समय से बदलने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना भी आवश्यक है। लाइन हानि (लाइन लॉस) कम करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
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विभागीय योजनाओं और उपभोक्ता सेवा पर जोर
लोकेंद्र बहादुर सिंह ने विभागीय योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने को कहा। उन्होंने क्षेत्र स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने उन्हें मौजूदा विद्युत व्यवस्था और चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी। चीफ इंजीनियर ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दल भावना से कार्य किया जाएगा।
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