Gorakhpur News: झाड़ियों में मिला महिला का शव, शिनाख्त नहीं

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला का शव औंधे मुंह पानी की तरफ पड़ा था। सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस के मुताबिक, महिला की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। शव की स्थिति देखकर उसके कई दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। महिला की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर शव की फोटो प्रसारित करने के साथ आसपास के थानों में भी फोटो भेजी गई है ताकि शिनाख्त हो सके। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।