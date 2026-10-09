Gorakhpur News: नाम वापसी आज, तय होंगे चुनावी चेहरे

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नाम वापसी के बाद निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करेंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ने की उम्मीद है। प्रत्याशी शिक्षक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संपर्क अभियान तेज करेंगे। विज्ञापन

नाम वापसी की प्रक्रिया चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। यदि कुछ प्रत्याशी मैदान से हटते हैं तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। वहीं, सभी 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बने रहते हैं तो बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। विज्ञापन विज्ञापन

शिक्षक एमएलसी चुनाव में गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक मतदाता मतदान करेंगे। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम संख्या सामने आने के साथ ही चुनावी मुकाबले को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।

नाम वापसी के बाद निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करेंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ने की उम्मीद है। प्रत्याशी शिक्षक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संपर्क अभियान तेज करेंगे।नाम वापसी की प्रक्रिया चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। यदि कुछ प्रत्याशी मैदान से हटते हैं तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। वहीं, सभी 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बने रहते हैं तो बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।शिक्षक एमएलसी चुनाव में गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक मतदाता मतदान करेंगे। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम संख्या सामने आने के साथ ही चुनावी मुकाबले को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।

गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनाव की तस्वीर शुक्रवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ साफ हो जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद अभी 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शुक्रवार को नाम वापसी के लिए निर्धारित समय पूरा होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें से कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में बने रहते हैं।