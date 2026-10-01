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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Will meet shopkeeper Sandhya Yadav, whose shop merchandise was damaged due to waterlogging in Betiahata.

Gorakhpur News: आज गोरखपुर आएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय

Thu, 01 Oct 2026 02:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 02:59 AM IST
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Will meet shopkeeper Sandhya Yadav, whose shop merchandise was damaged due to waterlogging in Betiahata.
गोरखपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय एक और दो अक्तूबर को गोरखपुर, मऊ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। पार्टी की ओर से जारी प्रोटोकाल के अनुसार अजय राय एक अक्तूबर को सुबह दिल्ली से गोरखपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वह बृहस्पतिवार सुबह 9:45 बजे गोरखपुर में बेतियाहाता में जलभराव से दुकान का सामान खराब हो जाने पर महिला दुकानदार संध्या यादव से मिलेंगे। इस दौरान वह महिला के हुए नुकसान की जानकारी लेकर हर संभव मदद कराने व उनकी हक की लड़ाई में सहयोग करने का आश्वासन देंगे।
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