Gorakhpur News: अवैध संबंध के शक में पत्नी पर हंसिए से हमला, हालत गंभीर

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गोरखपुर। गीडा थाना क्षेत्र में पत्नी की दूसरे व्यक्ति से नजदीकी होने के शक में पति ने उस पर हंसिए से हमला कर दिया। हमले में 42 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। रविवार शाम क्षेत्र के एक गांव में हुई घटना के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को अपनी पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से नजदीकी होने का शक था। इसी बात को लेकर रविवार शाम दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान पति ने हंसिए से पत्नी पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बेटी की तहरीर पर हत्या की कोशिश की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ब्यूरो