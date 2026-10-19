फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Wife attacked with a sickle over suspicion of an illicit affair; condition critical.

Gorakhpur News: अवैध संबंध के शक में पत्नी पर हंसिए से हमला, हालत गंभीर

Mon, 19 Oct 2026 02:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Wife attacked with a sickle over suspicion of an illicit affair; condition critical.
गोरखपुर। गीडा थाना क्षेत्र में पत्नी की दूसरे व्यक्ति से नजदीकी होने के शक में पति ने उस पर हंसिए से हमला कर दिया। हमले में 42 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। रविवार शाम क्षेत्र के एक गांव में हुई घटना के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को अपनी पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से नजदीकी होने का शक था। इसी बात को लेकर रविवार शाम दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान पति ने हंसिए से पत्नी पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बेटी की तहरीर पर हत्या की कोशिश की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed