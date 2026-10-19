Gorakhpur News: स्कूलों में बच्चों को संविधान सिखाएगी जजों की टीम

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संविधान संवाद का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संविधान की जानकारी देना है। इसके जरिये जज उनके सवालों के जवाब देकर जिज्ञासा शांत करेंगे। इन आयोजनों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी क्रम में जूनियर डिवीजन जजों की टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा इस टीम का नेतृत्व करेंगी। यह टीम स्कूलों में जाकर बच्चों से सीधा संवाद करेगी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर स्कूलों में प्रतियोगिताएं भी होंगी। इन प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा।आयोजन की विस्तृत योजनाइस संवाद के माध्यम से स्कूली बच्चों को भारत के संविधान से परिचित कराया जाएगा। जज बच्चों के मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान करेंगे। इसका लक्ष्य उनमें सांविधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्राधिकरण ने जिला जज को पत्र भेजकर इस योजना की जानकारी दी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर होने वाली प्रतियोगिताओं से भी बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा।