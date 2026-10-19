Gorakhpur News: त्योहारों पर रोशनी से जगमगाएगा सहारा एस्टेट

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नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने बताया कि इन कार्यों को शुरू कराने के लिए आदेश जारी हो चुका है। अगले दो दिनों में काम शुरू होने की उम्मीद है। पहले चरण में रोशनी और सड़क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।इसके बाद जल निकासी और पेयजल से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी विचार किया जाएगा। सहारा एस्टेट के निवासी लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। इस संबंध में कई बार अधिकारियों से शिकायत कर समस्याओं के समाधान की मांग की जा चुकी है।अब नगर निगम की ओर से काम शुरू कराने की पहल से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने उठाया था मुद्दा। सहारा एस्टेट के मनीष शाही ने बताया कि कॉलोनी में विकास कार्य शुरू होने की खबर से लोगों को राहत मिलेगी। उग्रसेन सिंह ने कहा कि स्ट्रीट लाइटें लगने और सड़कों की मरम्मत होने से त्योहारों के दौरान सहूलियत होगी।हालांकि, जल निकासी और पेयजल की समस्या भी गंभीर है। नगर निगम को इन समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि कॉलोनी के निवासियों को सभी जरूरी सुविधाएं मिल सकें। उ