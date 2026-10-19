Gorakhpur News: 24 से सजेगा कुश्ती का महाकुंभ, प्रदेशभर के एक हजार पहलवान दिखाएंगे दम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर रविवार को टाउन हॉल स्थित रवींद्र भवन में बैठक हुई। इसमें खिलाड़ियों के आवास, भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता के आयोजक आदित्य प्रताप सिंह ''आगू'' ने बताया कि प्रतियोगिता कुश्ती संघ के निर्धारित नियमों के अनुसार कराई जाएगी। महिला पहलवानों के ठहरने की व्यवस्था मुरारी इंटर कॉलेज में की गई है, जबकि पुरुष पहलवानों के लिए आसपास के होटलों में इंतजाम किए गए हैं।24 को महिला कुश्ती के सभी निर्धारित भार वर्गों के मुकाबले होंगे। पुरुष फ्रीस्टाइल के 57 और 61 किलोग्राम तथा ग्रीको-रोमन के 55 और 60 किलोग्राम भार वर्ग में भी मुकाबले होंगे। 25 को पुरुष फ्रीस्टाइल के 65, 70, 74 और 79 किलोग्राम तथा ग्रीको-रोमन के 82, 87, 97 और 130 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले होंगे।अंतिम दिन पुरुष फ्रीस्टाइल के 86, 92, 97 और 125 किलोग्राम तथा ग्रीको-रोमन के 63, 67, 72 और 77 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान जोर आजमाएंगे। बैठक में अंतरराष्ट्रीय कोच शत्रुधन राय, चंद्रविजय सिंह, जिला कुश्ती सचिव माया शंकर शुक्ल, जनार्दन यादव, ओपी यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।