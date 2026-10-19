Gorakhpur News: बिदके हाथी को काबू करने वाराणसी पहुंची गोरखपुर चिड़ियाघर की टीम

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रामनगर में रामलीला के आयोजन के दौरान कई हाथी लाए गए थे। इनमें से एक हाथी करीब डेढ़ महीने पहले मदमस्त हो गया था। रामलीला के दौरान हाथी अचानक बिदक गया और उत्पात मचाने लगा। उसे संभालने की कोशिश कर रहे महावत पर भी उसने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। महावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति को देखते हुए हाथी को नियंत्रित करने के लिए गोरखपुर चिड़ियाघर से विशेषज्ञ टीम की मदद मांगी गई।इसके बाद डॉ. योगेश प्रताप सिंह की अगुवाई में चार सदस्यीय दल रविवार दोपहर बाद वाराणसी के लिए रवाना हुआ। टीम अपने साथ हाथी को शांत करने के लिए आवश्यक दवाएं और ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर गई है।