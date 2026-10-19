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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Vehicles can now be parked in the 'Chatori Gali' of Golghar until the festival.

Gorakhpur News: गोलघर की चटोरी गली में अब त्योहार तक खड़ी होंगी गाड़ियां

Mon, 19 Oct 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:41 AM IST
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Vehicles can now be parked in the 'Chatori Gali' of Golghar until the festival.
गोरखपुर। गोलघर चटोरी गली के नो-पार्किंग जोन में अब त्योहार तक गाड़ियां खड़ी की जा सकेंगी। यह निर्णय शुक्रवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा और नगर आयुक्त अजय जैन के दौरे के समय लिया गया।
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शनिवार से ही इस जोन में बाइकों की भरमार दिख रही है। हरिओम नगर एंट्री पॉइंट के पास खड़ी गाड़ियों को फिलहाल नहीं उठाया जा रहा है। महानगरवासी यहां बाइकें खड़ी कर देर रात तक फूड जोन के व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल ने इस फैसले की पुष्टि की। पहले नगर निगम की टीम नो-पार्किंग जोन से गाड़ियां उठाकर जलकल बिल्डिंग ले जाती थी। तब दोपहिया के लिए 200 रुपये और चारपहिया के लिए 500 रुपये जुर्माना देना होता था। हालांकि बोलार्ड हटाकर आवागमन शुरू कराने की मांग पर कोई विचार नहीं हुआ है।स
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