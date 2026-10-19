Gorakhpur News: गोलघर की चटोरी गली में अब त्योहार तक खड़ी होंगी गाड़ियां

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शनिवार से ही इस जोन में बाइकों की भरमार दिख रही है। हरिओम नगर एंट्री पॉइंट के पास खड़ी गाड़ियों को फिलहाल नहीं उठाया जा रहा है। महानगरवासी यहां बाइकें खड़ी कर देर रात तक फूड जोन के व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल ने इस फैसले की पुष्टि की। पहले नगर निगम की टीम नो-पार्किंग जोन से गाड़ियां उठाकर जलकल बिल्डिंग ले जाती थी। तब दोपहिया के लिए 200 रुपये और चारपहिया के लिए 500 रुपये जुर्माना देना होता था। हालांकि बोलार्ड हटाकर आवागमन शुरू कराने की मांग पर कोई विचार नहीं हुआ है।स