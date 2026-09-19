Gorakhpur News: हैंडबॉल में यूपी ने उत्तर भारत को 13-2 से हराया

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गोरखपुर। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में चल रही सीआईएससीई राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को अंडर-17 और अंडर-19 बालिका वर्ग के मुकाबले खेले गए। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंची टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अंडर-19 वर्ग में उत्तर प्रदेश ने उत्तर भारत की टीम को एकतरफा मुकाबले में 13-2 से हराया। कर्नाटक व गोवा की संयुक्त टीम ने बिहार और झारखंड की टीम को कड़े मुकाबले में 8-7 से शिकस्त दी। वहीं तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को 9-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अंडर-17 वर्ग में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 11-8 से हराया। तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की संयुक्त टीम को 18-8 से मात दी।