Gorakhpur News: ज्वेलरी की दुकान में चोरी का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

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प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि ज्वेलरी दुकानदार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही थी। शुक्रवार को पुलिस टीम ने आरोपियों को अवधपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों में देवरिया जिले के गौरीबाजार क्षेत्र के पथरहट निवासी मनीष पासवान, बनकटिया निवासी अनिकेत यादव और चौरीचौरा क्षेत्र के चौरी निवासी अनुज यादव शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अनुज यादव तीन मामलों में वांछित था। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि ज्वेलरी दुकानदार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही थी। शुक्रवार को पुलिस टीम ने आरोपियों को अवधपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों में देवरिया जिले के गौरीबाजार क्षेत्र के पथरहट निवासी मनीष पासवान, बनकटिया निवासी अनिकेत यादव और चौरीचौरा क्षेत्र के चौरी निवासी अनुज यादव शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अनुज यादव तीन मामलों में वांछित था। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

सरदारनगर। चौरीचौरा पुलिस ने सथरी बैजू वर्मा के फुलवरिया कुर्मी टोला चौराहा स्थित ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी का पर्दाफाश शुक्रवार को पुलिस ने किया। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से 5220 रुपये नकद और चोरी के जेवर बरामद किए। तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।