Gorakhpur News: रेलवे स्कूलों में चित्रकला और वाद-विवाद से दिया स्वच्छता का संदेश

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रेलवे विद्यालयों के विद्यार्थियों को न्यू कोचिंग डिपो का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। यहां उन्हें जल पुनर्चक्रण संयंत्र में इस्तेमाल किए गए पानी के उपचार और दोबारा उपयोग की प्रक्रिया समझाई गई। कोच धुलाई संयंत्र में ट्रेनों की सफाई की आधुनिक व्यवस्था और यात्री ट्रेनों में लगे जैव शौचालय की कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई।रेलवे कॉलोनियों में पुराने सामान के दोबारा उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को पुरानी किताबें, खिलौने और उपयोग में न आने वाले कपड़े जरूरतमंदों को देने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में सामान एकत्र किया गया। गोरखपुर जंक्शन पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों और रेल कर्मचारियों को कचरे के उचित निस्तारण और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडलों में भी अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम हुए।