Gorakhpur News: सरयू में डूबे किशोर की तलाश जारी, दूर बह जाने की आशंका

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सत्यनारायण की मड़ई निवासी आदित्य अपने दोस्तों के साथ बृहस्पतिवार दोपहर रामकवल शाही घाट पर नहाने गया था। नहाने के दौरान वह नदी के तेज बहाव में आकर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। स्थानीय लोगों ने करीब तीन घंटे तक नदी में तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह एसडीआरएफ की टीम मोटरबोट लेकर घाट पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। टीम ने घाट के आसपास नदी के करीब एक किलोमीटर हिस्से में पानी के भीतर और सतह पर तलाश की। कई घंटे की कोशिश के बाद भी आदित्य का पता नहीं चल सका। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम नदी में लगातार तलाश कर रही है। नदी का बहाव तेज होने के कारण तलाशी अभियान में भी कठिनाई आ रही है। थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि किशोर की तलाश की जा रही है। अभी उसका पता नहीं चल सका है।