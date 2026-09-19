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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Search continues for teenager who drowned in the Saryu; fears he may have been swept far away.

Gorakhpur News: सरयू में डूबे किशोर की तलाश जारी, दूर बह जाने की आशंका

Sat, 19 Sep 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:37 AM IST
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Search continues for teenager who drowned in the Saryu; fears he may have been swept far away.
बड़हलगंज। मुक्तिपथ स्थित रामकवल शाही घाट पर सरयू में नहाते समय डूबे 17 वर्षीय आदित्य यादव का 28 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मोटरबोट से नदी के करीब एक किलोमीटर दायरे में कई घंटे तक तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली। तेज बहाव के कारण उसके काफी दूर बह जाने की आशंका जताई जा रही है।
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सत्यनारायण की मड़ई निवासी आदित्य अपने दोस्तों के साथ बृहस्पतिवार दोपहर रामकवल शाही घाट पर नहाने गया था। नहाने के दौरान वह नदी के तेज बहाव में आकर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। स्थानीय लोगों ने करीब तीन घंटे तक नदी में तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह एसडीआरएफ की टीम मोटरबोट लेकर घाट पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। टीम ने घाट के आसपास नदी के करीब एक किलोमीटर हिस्से में पानी के भीतर और सतह पर तलाश की। कई घंटे की कोशिश के बाद भी आदित्य का पता नहीं चल सका। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम नदी में लगातार तलाश कर रही है। नदी का बहाव तेज होने के कारण तलाशी अभियान में भी कठिनाई आ रही है। थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि किशोर की तलाश की जा रही है। अभी उसका पता नहीं चल सका है।
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